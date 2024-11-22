В Подмосковье на оказание экстренной соцпомощи предусмотрено 2 млрд руб в 2025 году

В бюджете Московской области на 2025 год предусмотрены средства на оказание государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи. Как отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев , на эти цели планируется выделить порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрена экстренная соцпомощь в размере до 10 000 рублей для одиноко проживающего гражданина и до 7 000 рублей на каждого члена семьи. В кризисных ситуациях размер соцпомощи составляет до 30 000 на каждого члена семьи и 50 000 рублей для одиноко проживающего гражданина», — рассказал Андрей Голубев.

Он добавил, что в Подмосковье граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, также могут воспользоваться такой мерой, как социальный контракт.

«Заключить социальный контракт с органом соцзащиты могут малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам», — отметил Андрей Голубев.

Куда обращаться

Экстренная социальная помощь — это выплата, которую могут получить жители Московской области при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью.

Оформить экстренную соцпомощь можно один раз в год, подав заявление на региональном портале госуслуг.

Социальная помощь в рамках социального контракта

Заключить социальный контракт с органом соцзащиты могут малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам.

Заключить соцконтракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ.

Также подать заявление на заключение социального контракта можно через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.