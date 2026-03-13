В Подмосковье на КПО Нева нашли винтажные бронзовые бокалы

В марте коллекция музея «Культурный слой» при КПО «Нева» в Подмосковье пополнилась старинными металлическими бокалами для вина. Их обнаружили сотрудники комплекса на сортировочной ленте и передали в экспозицию, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Старинные бронзовые кубки нашли во время сортировки отходов на КПО «Нева». Благодаря внимательности сотрудников предметы не отправили под пресс, а сохранили как историческую ценность. Теперь они станут частью постоянно растущей экспозиции музея «Культурный слой», где собраны артефакты, спасенные из мусора.

По данным ведомства, такие бокалы были частью европейской культуры и использовались в состоятельных домах Англии. Изделия высотой около 14 сантиметров украшены камнями и ручной резьбой по металлу. Со временем металлические кубки почти повсеместно заменили стеклянные, которые стали доступнее, и только в церквях чаши продолжали изготавливать из металла.

Всего в музее «Культурный слой» насчитывается около 2 тыс. экспонатов, найденных на сортировочных линиях КПО «Нева» и КПО «Восток», входящих в группу «ЭкоЛайн». На комплексах проводится глубокая сортировка отходов: 44 вида вторичного сырья направляют на переработку.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.