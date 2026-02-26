Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:12

В Подмосковье на КПО нашли старинный утюг и пепельницы

На комплексах по переработке отходов «Нева» и «Восток» в Подмосковье в феврале обнаружили два новых артефакта для музея «Культурный слой». Среди находок — чугунный утюг и бронзовые пепельницы советского периода, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ежедневно через конвейеры КПО «Нева» и КПО «Восток» проходят тысячи тонн отходов. Все поступающие материалы проходят глубокую сортировку, в ходе которой отбирают 44 вида вторичного сырья для дальнейшей переработки. Иногда среди бумаги, пластика и стекла сотрудники находят предметы, представляющие историческую и бытовую ценность.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.