Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:48

В Подмосковье на 860 т сократились вредные выбросы из-за использования экопунктов

На территории Московской области установлено 761 экопункт в 43 городских округах. Аппараты предназначены для сдачи алюминиевых и пластиковых бутылок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С момента установки первого фандомата выбросы углекислого газа сократились более чем на 861 тонну.

Так, например для производства 1 алюминиевой банки с использованием вторичных ресурсов расход энергии составит 0,71 ватт = 0,48 гр. СО². При первичном производстве выброс бы составил = 0,72 гр. СО².

Все вторичные ресурсы, попадающие в фандоматы, готовы к переработке: из них делают новую тару, канцтовары, посуду, мебель, одежду, стройматериалы и запчасти.

Помимо экономии ресурсов, производство вторичной продукции экономит до 60% электричества при использовании старых пластиковых бутылок, и до 22% при использовании алюминиевых.

Найти ближайший пункт приема вторичных ресурсов можно на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.