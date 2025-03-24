В Подмосковье на 1 млрд руб увеличили финансирование поддержки многодетных семей

Поддержка многодетных семей остается одним из приоритетных направлений социальной политики Подмосковья. Региональные меры, направленные на помощь таким семьям, охватывают множество аспектов их жизни, включая различные выплаты, компенсации и льготы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье более 115 тыс. многодетных семей и только за последние 5 лет их число возросло в полтора раза. Мы понимаем важность поддержки многодетных семей и по решению нашего губернатора в этом году была введена новая выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка, а в прошлом году до 400 тыс. рублей была увеличена компенсация за земельный участок», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Вице-губернатор добавила, что в этом году в бюджете увеличили финансирование и теперь на меры поддержки для многодетных у нас предусмотрено свыше 5 млрд рублей.

В регионе множество мер социальной поддержки для многодетных семей. К примеру, ежегодно на каждого школьника из многодетной семьи выделяется до 10 тыс. рублей на приобретение школьной формы и необходимых принадлежностей к началу учебного года. Это значительная помощь для семей с несколькими детьми, позволяющая облегчить финансовую нагрузку в преддверии нового учебного года.

Одна из самых востребованных мер, по-прежнему, бесплатный проезд на городском транспорте. Не менее популярной является компенсация по оплате коммунальных услуг, что позволяет семьям экономить средства на повседневные расходы.

Кроме того, многодетные семьи имеют возможность получить бесплатно земельный участок или компенсацию в размере 400 тыс. рублей.

Больше информации о мерах поддержки для многодетных семей можно найти на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.