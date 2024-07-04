В Подмосковье можно встретить редких бабочек подалириев

Энтомологи уверяют, что в связи с жарким летом в настоящее время в Подмосковье можно встретить краснокнижных бабочек — подалириев, у которых лет проходит с мая по начало июля, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Подалирий — одна из самых крупных и красивых дневных бабочек Подмосковья. Она относится к семейству парусников и имеет блекло-желтую окраску с темными полосами и крылья интересной формы с хвостиками на конце, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Однако это чешуекрылое также является и крайне редким. Вид занесен в Красную книгу Московской области и считается исчезающим, поэтому при виде подалирия не следует ловить его сачком».

Лет бабочек проходит с мая по начало июля, их можно встретить в редколесьях, садах и на открытых местах, так, где произрастают кормовые растения гусениц. Подалириев привлекают выделения нектара яблони, вишни и других розоцветных древесных пород. Яйца насекомые откладывают на листья кормовых растений таких, как терн, слива, вишня, яблоня, груша, боярышник и рябина. Гусеницы откармливаются ими с июля по август, после чего окукливаются, зимуют и на следующую весну выходят из своих коконов полноценными бабочками.

По словам энтомологов, подалирий распространен в южных регионах нашей страны и считается там распространенным видом. В нашем же регионе дела с численностью этой бабочки обстоят иначе. В регионе подалирий отмечался единичными находками в: Раменском округе, Щелкове, округе Пушкинский, Балашихе, Люберцах, Мытищах, Одинцовском округе, Домодедове, Серебряных Прудах, Шатуре, Луховицах, Ликино-Дулеве, Богородском округе.

«Пока до конца не ясно является ли данный вид залетным или же все-таки в регионе существуют его устойчивые популяции. Это предстоит определить специалистам энтомологам. На основании их выводов можно будет судить об основных лимитирующих факторах и разработать точную методику охраны», — добавил Тихон Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.