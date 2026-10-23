В Подмосковье можно пригласить лесного инспектора для профилактического визита

Малый бизнес, социально ориентированные НКО и государственные учреждения Подмосковья могут самостоятельно инициировать профилактический визит лесного инспектора. Он поможет разобраться в обязательных требованиях без применения санкций, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Профилактический визит позволяет получить консультацию по соблюдению лесного законодательства: использованию лесных участков, правилам пожарной и санитарной безопасности. Инспектор разъяснит обязательные требования и даст рекомендации по устранению рисков. Такой визит направлен на предупреждение нарушений и не предусматривает санкций.

Обратиться могут субъекты малого бизнеса, социально ориентированные некоммерческие организации и государственные учреждения. Заявление нужно подать через личный кабинет на Госуслугах. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней, а дату визита согласуют с заявителем в течение 20 рабочих дней.

Заявитель может выбрать формат консультации: личную беседу, видео-конференц-связь или мобильное приложение «Инспектор».

Профилактические визиты проводят в рамках Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (985) 400-35-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.