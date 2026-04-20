В Подмосковье мошенники выдают себя за соседей и крадут данные

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах, где злоумышленники выдают себя за соседей и представителей управляющих компаний. Аферисты предлагают подписать петиции и под предлогом подтверждения получают доступ к личным данным, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мошенники создают чаты с названиями, имитирующими инициативы жильцов, например «Петиция по улице …», и добавляют туда жителей дома. Один из участников представляется старшим по дому или сотрудником управляющей компании и предлагает проголосовать за установку шлагбаума или новых мусорных баков.

Для подтверждения «подписи» пользователям предлагают перейти в якобы официальный чат-бот или пройти авторизацию и сообщить код из СМС. Получив этот код, злоумышленники получают доступ к личным данным жертвы.

После этого аферисты утверждают, что аккаунт на Госуслугах взломан или есть угроза потери средств. Они требуют перевести деньги на «безопасный счет», погасить несуществующий кредит либо передать наличные курьеру для «декларирования».

В ведомстве рекомендуют не сообщать коды из СМС, не переходить по ссылкам из подозрительных чатов и проверять информацию через официальные контакты управляющей компании. Также жителям советуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и поделиться ею с родственниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.