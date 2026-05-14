В Подмосковье мошенники создают фейковые белые списки

Мошенники начали регистрировать фишинговые сайты, имитирующие перечень неблокируемых сервисов при отключении мобильного интернета. Пользователей убеждают проверять ссылки через поддельный «белый список» и выманивают данные от «Госуслуг» и банковских счетов, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Злоумышленники рассылают ссылки якобы от представителей банков или интернет-провайдеров. Чтобы убедиться в безопасности, пользователь самостоятельно ищет в интернете «белый список» или вводит запрос «проверить сайт на безопасность» и переходит по первой ссылке. Часто это оказывается фейковый ресурс, заранее выведенный мошенниками в верхние строки поиска с помощью рекламы.

На поддельном сайте жертве предлагают подтвердить доступность сервиса или пройти дополнительную проверку. В процессе пользователя убеждают ввести персональные данные, логины и пароли от «Госуслуг», а также банковские реквизиты.

В управлении пояснили, что настоящий белый список — это перечень официальных ресурсов и IP-адресов, которые не подлежат блокировке при ограничении мобильного интернета. В него входят сайты госорганов и другие социально значимые сервисы.

Жителям рекомендуют критически относиться к любым просьбам ввести персональные или иные конфиденциальные данные на сторонних сайтах и не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.