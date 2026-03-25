В Подмосковье мошенники создают фальшивые домовые чаты

Мошенники в Подмосковье распространяют в подъездах листовки с QR-кодами для вступления в «чат соседей», чтобы получить доступ к личным данным жителей. Аферисты используют поддельные сайты и фейковые чаты для кражи аккаунтов и денег, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В подъездах жилых домов все чаще появляются объявления с приглашением вступить в «чат дома». Жителям предлагают отсканировать QR-код, однако за такими предложениями нередко скрывается мошенническая схема, направленная на получение доступа к мессенджерам, банковским данным и аккаунтам на государственных сервисах.

По одному из сценариев злоумышленники размещают листовки с QR-кодом, который ведет на поддельный сайт, внешне похожий на популярный мессенджер. Пользователю предлагают подтвердить номер телефона «для защиты чата». Ввод кода фактически передает доступ к аккаунту мошенникам. Получив его, они могут найти в переписке пароли, банковские данные, личные фотографии и документы, а затем использовать их для кражи денег или шантажа.

Во втором случае жертва попадает в фейковый чат, где нельзя писать сообщения. В канале появляется бот с уведомлением о «проверке модераторами», при этом создается видимость активности: публикуются новости, фотографии и объявления. Позже «администратор» размещает предложения о выплатах, субсидиях или быстром заработке либо объявляет сбор средств. Ссылки ведут на фишинговые сайты, где требуют ввести данные от «Госуслуг», после чего злоумышленники получают доступ к персональной информации.

В управлении рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных листовок и не вводить личные данные на неизвестных ресурсах. Найти настоящий чат дома безопаснее через соседей или старшего по дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.