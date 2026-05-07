В Подмосковье молодым семьям выплатили 1 млрд руб за третьего ребенка

Свыше 1 млрд рублей перечислили молодым многодетным семьям Подмосковья с начала действия выплаты в 2025 году. Поддержку в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей уже получили более тысячи семей с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Программа поддержки начала действовать в 2025 году. Она предусматривает единовременную выплату 300 тыс. рублей при рождении третьего и каждого последующего ребенка в молодой семье.

«За полтора года действия программы молодым многодетным семьям Подмосковья перечислено свыше миллиарда рублей — по 300 тысяч при рождении третьего и последующих детей. Только с начала 2026 года выплату получили более тысячи семей. Отмечу, что Подмосковье входит в тройку лидеров по числу многодетных семей в стране», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Получателями могут стать семьи, в которых возраст обоих родителей на момент рождения ребенка не превышает 36 лет. Как минимум один из родителей должен иметь регистрацию в Московской области. Свидетельство о рождении также должно быть выдано в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что выплата не имеет целевого назначения. Средства можно направить на обустройство детской комнаты, покупку необходимых вещей для малыша или решение жилищных вопросов.

Заявление подается в электронном виде через региональный портал госуслуг в разделе «Поддержка семей с детьми». Срок рассмотрения составляет семь рабочих дней. Обратиться за выплатой необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.