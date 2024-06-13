В Подмосковье молодые инвалиды смогут получить бесплатное обучение

В Московской области работает учреждение социального обслуживания «Семейный центр по зрению и слуху имени А. И. Мещерякова», в котором дети-инвалиды со всей России получают образование, реабилитацию и сопровождение. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году завершается строительство центра, где инвалиды до 40 лет со всей России с потерей зрения и слуха смогут пройти обучение, реабилитацию и сопровождение. Новый центр рассчитан на 100 мест и обучение в нем будет проходить по 11 профессиям. Подобная практика в работе с детьми показала впечатляющие результаты, поэтому принято решение развивать это направление для взрослого населения», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Основные профессии, которые смогут освоить инвалиды в новом центре: программист, клинер, полиграфическое дело, керамист, деревообработка, художник по дереву, рабочий зеленого хозяйства, швея, повар, изготовитель свечей и мыловарение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.