В Подмосковье модернизировали 400 объектов освещения в рамках проекта «Светлый город»

В 2025 году в Подмосковье ввели в эксплуатацию 402 объекта наружного освещения, установили более 11 тысяч светодиодных светильников и обновили почти 40 тысяч устройств, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В рамках проекта «Светлый город» в Подмосковье в 2025 году ввели в эксплуатацию 402 объекта наружного освещения. Из них 304 объекта расположены на улично-дорожной сети, что повысило безопасность движения транспорта и пешеходов. Еще 52 объекта появились в общественных пространствах, таких как скверы и набережные, а 46 — на дворовых территориях многоквартирных домов.

На новых объектах смонтировали более 11 тысяч современных светодиодных светильников. Протяженность новых линий освещения составила 364 километра.

В рамках программы по замене неэнергоэффективных светильников в регионе обновили 39 793 устройства, что позволит значительно снизить энергопотребление. Для управления освещением установили 1 282 шкафа, обеспечивающих дистанционный контроль и оперативное выявление неисправностей.

Работа по реализации мероприятий продолжится в 2026 году. На заседании Высшего совета министерство благоустройства получило награду «Цифровой контроль наружного освещения» за создание единой системы мониторинга и управления объектами освещения в реальном времени.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.