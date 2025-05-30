В Подмосковье многодетным семьям выплатили более 2 млрд рублей вместо земли

В Московской области действует мера поддержки для многодетных семей, стоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков, — выплата 400 тысяч рублей вместо земельного участка, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Альтернатива получения земельного участка стала востребованной у наших жителей — ее получили уже почти 6 тысяч многодетных семей. Выплата позволяет семьям более гибко подходить к решению вопроса жилья, а также дает возможность использовать средства на собственные нужды: погашение ипотеки, образование детей или же покупку автомобиля», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала реализации программы, с 2023 года, общая сумма выплат на данную меру поддержки составила почти 2,3 млрд рублей.

Оформить выплату можно электронно на региональном портале госуслуг. Важное условие: необходимо состоять в очереди на получение земельного участка.

В ведомстве обратили внимание, что до подачи заявления необходимо обновить данные по семье в администрации по месту жительства (если изменился состав семьи), а при подаче заявления необходимо проверять корректность вводимых данных.

Подать заявление на выплату можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.