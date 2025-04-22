В Подмосковье ликвидировали пять лесных пожаров за сутки

21 апреля на территории гослесфонда Московской области обнаружили пять пожаров. Причина всех пяти пожаров — действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При наземном патрулировании лесной охраной в Пригородном участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от деревни Следово Богородского г. о. Его ликвидировали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники за два часа.

С помощью системы видеомониторинга в Куровском участковом лесничестве (Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 4 км от деревни Слободище Орехово-Зуевского г. о. Его ликвидировали 14 человек личного состава лесопожарных формирований и 8 единиц техники почти за 7 часов.

Местными жителями, которые сообщили через систему-112, в Малаховском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от деревни Полушкино Раменского м. о. Его ликвидировали 7 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники почти за 7 часов.

Местными жителями, которые сообщили через систему-112, в Кудиновском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 1 км от деревни Русавкино-Романово г. о. Балашиха. Его ликвидировали 8 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники за 4 часа.

Местными жителями, которые сообщили через систему-112, в Виноградовском сельском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГАУ МО «Мособллес») в 0,5 км от деревни Максимовка г. о. Воскресенск. Его ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и 7 единиц техники менее чем за 3 часа.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.