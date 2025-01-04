В Подмосковье лев Зевс использовал новогоднюю ель как расческу

В праздничные новогодние выходные обитатели подмосковного парка «Земля прайда» получили необычные подарки — живые елки, которым быстро нашли применение. Лев по кличке Зевс использовал хвойное дерево как расческу.

Царям зверей преподнесли праздничные ели и на видео запечатлели их реакцию. Каждый лев нашел свое применение зеленым красавицам. Некоторые представители семейства кошачьих первым делом решили опробовать хвойные деревья на вкус.

Такой милый праздничный сюрприз вызвал настоящий восторг у могучих хищников. Львицы перетащили несколько елок в домик и использовали как подстилку в спальных местах.

Ролик с хищниками на момент публикации заметки собрал более 25 тысяч просмотров и более 5 тысяч лайков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.