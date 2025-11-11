В Подмосковье лесная охрана провела более 800 патрулирований за неделю

С 3 по 9 ноября сотрудники ГАУ «Мособллес» совместно с представителями МВД, МЧС и органов местного самоуправления провели 835 рейдовых мероприятий в лесах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Наиболее активно патрулирование велось в Виноградовском (74 рейда), Клинском (66), Истринском (65), Звенигородском (60) и Сергиево-Посадском (57) филиалах.

В ходе проверок сотрудники подразделений лесной охраны выявили 32 административных правонарушения, в том числе 5 — по статье 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Нарушители оштрафованы на общую сумму свыше 770 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму более 623 тыс. рублей.

Работа по охране подмосковных лесов продолжается. Особое внимание уделяется территориям у населенных пунктов, садовых товариществ и местам отдыха граждан.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.