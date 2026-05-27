В Подмосковье легализовали почти 20 тыс работников

В Московской области с начала года выявили более 21 тыс человек, работавших без официального оформления, и почти 20 тыс из них уже заключили трудовые договоры. Работа ведется межведомственной комиссией с участием налоговой службы, инспекции труда и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье продолжается системная работа по снижению теневой занятости. Ключевым инструментом стала межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости, в которую входят представители Федеральной налоговой службы, Государственной инспекции труда, Социального фонда России, прокуратуры, МВД, а также объединений профсоюзов и работодателей.

«Одна из важных задач — сделать "серое" прозрачным и законным, над чем активно работает межведомственная комиссия и ее рабочие группы», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Он добавил, что официальное трудоустройство дает право на оплачиваемый больничный, ежегодный отпуск, сохранение пенсионного стажа и защиту от незаконного увольнения.

Наибольшее число неоформленных работников выявили в Богородском округе — 1 589 человек, Химках — 1 202, Подольске — 1 006, Щелкове — 909 и Мытищах — 868.

По количеству заключенных трудовых договоров лидируют Щелково — 686, Лосино-Петровский — 400, Сергиев Посад — 389, Красногорск — 367 и Ленинский — 329. Работа комиссии продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся торговля, которая находится вне зоны уплаты налогов, вне зоны легального трудоустройства, не приветствуется.

«В торговле мигранты у нас не могут работать. Если они не могут работать, то и нестационарные торговые объекты <…> — тоже, собственно говоря (закрыты для работы мигрантов — ред.), это звенья одной цепи», — сказал Воробьев.