В Подмосковье колледж «Подмосковье» провел игру «Звезда»

Военно-спортивная игра «Звезда» прошла 21 мая в колледже «Подмосковье» и во второй раз состоялась на региональном уровне. В соревнованиях участвовали студенты колледжей и техникумов из нескольких округов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Игра проводится с 2017 года и направлена на патриотическое воспитание молодежи. В этом году ее посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В колледж приехали команды из Рузы, Можайска, Волоколамска, Сергиева Посада и других городов Подмосковья.

На мероприятии присутствовали представители Солнечногорской ветеранской общественной организации «Боевое братство», молодежного центра «Подсолнух» и герои СВО. Творческие коллективы колледжа подготовили концертные номера.

В соревнованиях участвовали семь команд. Студенты прошли строевой смотр, военизированную эстафету, метали гранату, преодолевали полосу препятствий, стреляли в электронном тире, отвечали на вопросы исторической викторины и выполняли тест по оказанию первой доврачебной помощи. Завершилась программа обедом с солдатской кашей из полевой кухни.

Победителем стала команда колледжа «Подмосковье». Второе место заняла команда Сергиево-Посадского колледжа, третье место разделили Можайский техникум и Волоколамский филиал Красногорского колледжа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.