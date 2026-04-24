В Подмосковье колледж «Энергия» провел День Земли

Подмосковный колледж «Энергия» 22 апреля провел мероприятия ко Всемирному дню Земли в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Студенты обсудили экологические инициативы и способы бережного отношения к природе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во всех структурных подразделениях колледжа прошли встречи и обсуждения, посвященные формированию экологической культуры. Студенты представили идеи по улучшению экологической среды в учебных корпусах и городах присутствия колледжа.

Участники говорили о повседневных привычках, которые помогают сохранять природу: выключении света в пустых помещениях, экономном использовании воды, сортировке отходов. Организаторы подчеркнули, что забота об окружающей среде должна быть системной, а не ограничиваться памятной датой.

«Земля — общий дом для всего человечества, и от действий каждого зависит качество жизни будущих поколений. Важны не только крупные проекты, но и реальные шаги: посадка растений, уборка территории, правильное обращение с отходами», — подчеркнул директор Подмосковного колледжа «Энергия» Константин Подоляк.

По его словам, именно такие практические действия формируют ответственное отношение к окружающей среде и устойчивые экологические привычки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.