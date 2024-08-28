В Подмосковье камеры помогают выявить виновных в поджогах или кражах контейнеров

В этом году региональные операторы Московской области отмечают участившиеся случаи возгораний и поджогов отходов, а также баков на контейнерных площадках региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За поджог мусорной тары предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а за кражу — в соответствии со ст. 158 УК РФ.

«Выявить виновных в поджогах или кражах контейнеров сегодня очень просто. Нарушителей фиксируют камеры системы „Безопасный регион“, установленные на всех контейнерных площадках Подмосковья. Информация направляется в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, в августе случаи поджога баков для отходов были зафиксированы в городском округе Серпухов. Едкий дым с контейнерных площадок загрязнил воздух сразу по 13 адресам. Сумма причиненного ущерба составила примерно 1 млн рублей.

Раскрыть преступление о поджоге 53 контейнеров и поймать злоумышленников удалось по горячим следам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.