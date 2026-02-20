В Подмосковье кафе проведут концерты и акции к 23 Февраля

Предприятия общественного питания Подмосковья подготовили праздничные программы ко Дню защитника Отечества. В Одинцове и Подольске 22 февраля пройдут концерты и мастер-классы, также стартовала Всероссийская акция благодарности Героям, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заведения общественного питания Московской области организуют тематические мероприятия и концерты для жителей и гостей региона. Праздничные программы приурочены ко Дню защитника Отечества и пройдут на площадках кафе и торговых центров.

22 февраля в 13:00 в Одинцове состоится концерт на центральном входе торгового центра «О!Подворье». Для гостей выступит Военный оркестр Сухопутных войск России. В программе — марши, песни военных лет и мелодии из кинофильмов. В Подольске в этот же день в 12:00 на территории фудхолла «Центральный» проведут детский мастер-класс, где участники изготовят поделки в виде танка.

Кроме того, с 20 по 24 февраля проходит Всероссийская акция в знак благодарности Героям — людям, чьи поступки стали примером мужества и самоотверженности. Для участия в онлайн-флешмобе нужно выбрать своего героя, рассказать о нем в социальных сетях, добавить слова благодарности и опубликовать пост с хештегом #НашимГероям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.