В Подмосковье изменился порядок назначения выплат по уходу за детьми-инвалидами

В 2025 году вступили в силу изменения, согласно которым ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы будет ежегодно индексироваться. С 1 февраля 2025 года отделение Социального фонда России по Москве и Московской области проиндексировало размер ежемесячной выплаты до 10 950 рублей (на 9,5%). Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда России.

Также с 2025 года расширен круг получателей ежемесячной выплаты в размере 10 000 рублей. Теперь ее в таком размере могут получать не только родители (усыновители) или опекуны (попечители), но и все трудоспособные граждане, которые не работают и ухаживают за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы.

Ранее выплата в размере 10 000 рублей полагалась только родителям и опекунам, попечителям и усыновителям, для остальных лиц, осуществляющих уход — 1 200 рублей.

При этом граждане, которые не являются родителями или усыновителями, а также опекунами и попечителями, могут обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда и оформить обязательство по осуществлению ухода. Обязательство является одним из условий предоставления выплаты. В дальнейшем его необходимо представлять в любуюклиентскую службу Социального фонда ежегодно.

Ежемесячная выплата по уходу положена:

проживающим на территории Российской Федерации;

осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы;

не работающим или работающим в режиме неполного рабочего времени, если выплата назначается родителям или усыновителям, опекунам или попечителям;

не работающим, если выплата назначается бабушкам, дедушкам, другим родственникам и любым другим лицам;

не являющимся получателями пенсий и пособий по безработице.

Если уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы осуществляют несколько человек, ежемесячная выплата назначается только одному из них.

Можно работать и получать выплату по уходу

В период ухода за детьми-инвалидами, а также инвалидами с детства I группы родитель, опекун имеет право работать в условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому.

Для подтверждения трудовой деятельности в таком режиме необходимо предоставить в клиентскую службу отделения СФР по Москве и Московской области трудовой договор и справку от работодателя с указанием особых условий и режима работы.

Пенсионные льготы

Периоды ухода засчитываются в стаж ухаживающему лицу и увеличивают его пенсионные коэффициенты. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа.

Один из родителей инвалида с детства имеет право на досрочный выход на пенсию при условии воспитания им ребенка до 8 лет. Матери могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, отцы — в 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.