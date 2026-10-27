В Подмосковье изъяли почти 8 тыс бутылок алкоголя и приостановили две лицензии

Инспекторы Минсельхоза Подмосковья с начала 2026 года проверили 579 торговых объектов и выявили более 160 нарушений правил продажи алкоголя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам проверок инспекторы составили 141 протокол и направили материалы в суд. Из незаконного оборота изъяли 6 612 бутылок пива и 1 118 бутылок крепкого алкоголя. Еще 165 единиц пива и пивных напитков направили на уничтожение. В арбитражные суды передали три дела об аннулировании лицензий, действие еще двух лицензий приостановили.

«Мы не только проверяем торговые точки и принимаем меры к нарушителям, но и заранее разъясняем предпринимателям требования», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Самое распространенное нарушение — продажа алкоголя в запрещенных зонах: выявлено 110 случаев. Также зафиксированы торговля без лицензии и после 23:00, отсутствие регистрации операций в ЕГАИС, нарушения требований к маркировке и лицензионных условий.

Магазины с алкоголем должны находиться не ближе 100 метров от образовательных учреждений. Для медицинских организаций расстояние составляет от 15 до 70 метров в зависимости от типа объекта. Продажа спиртного во внутренних дворах многоквартирных домов запрещена. Исключения предусмотрены для магазинов в пристройках и точек со входом с улицы, расположенных не дальше 30 метров от края проезжей части. В нестационарных объектах торговать алкоголем нельзя.

Во время совместного рейда с полицией в Химках изъяли 157 бутылок крепкого алкоголя. В Ногинске нарушения выявили на трех совместных мероприятиях. По этим фактам идут проверки.

Контроль продолжается, в нем участвуют и сотрудники администраций муниципалитетов. Круглосуточная линия с ИИ-помощником +7 (498) 550-30-80 консультирует бизнес по документам для лицензии, госпошлине, срокам рассмотрения заявления, подключению к ЕГАИС и требованиям к торговым объектам.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки. Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.