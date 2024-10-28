В Подмосковье искусственный интеллект подключили к поиску нарушителей парковки

В Московской области искусственный интеллект через видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксирует запаркованность у контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер. К проекту уже подключено почти 400 видеокамер», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект ежедневно анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками. На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если ответственный исполнитель подтверждает нарушение, то в отношении автовладельца составляется протокол об административном правонарушении.

Проект был запущен в июне 2024 года. Благодаря искусственному интеллекту выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений правил парковки и вынесено более 100 постановлений об административных правонарушениях на сумму 620 тыс. рублей.

Ознакомиться с этой и другими успешными ИИ-практикам Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.