В Подмосковье исчезла собака-спасатель бойца СВО

В подмосковных Химках из закрытой территории исчезла овчарка бойца СВО. Она должна была работать в минно-разыскной службе и спасать людей, сообщает SHOT .

Собаке Кейси четыре месяца. Она исчезла 12 декабря в микрорайоне Сходня в Химках.

Кейси родилась в «военной династии» собак. Ее мать на протяжении более года служила в зоне спецоперации в минно-разыскной службе. Вместе с хозяином занималась разминированием «Азовстали», полей в Запорожской области. Также она спасала солдат в Мариуполе.

Кейси учили в Химках. В ближайшее время ее собирались отправить в зону СВО, чтобы она продолжила работать, как мать.

Питомца разыскивают на протяжении уже 10 суток. Хозяин Кейси думает, что ее могли увести. Самостоятельно собака бы не сбежала. Кейси помогают искать местные жители.

