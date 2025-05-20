В Подмосковье ИИ обрабатывает обращения о произрастании борщевика

С мая в Подмосковье запущен голосовой помощник с искусственным интеллектом, который обрабатывает обращения о произрастании борщевика Сосновского в круглосуточном режиме. Заявитель также может запросить обратную связь по результатам выполненных работ в зависимости от принадлежности и формы собственности территории. Таким образом с начала месяца жители сообщили об около 50 участках, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году в план обработки включено более 23,6 тыс. га муниципальной земли. Работы проводятся в 2 этапа в течение всего сезона: с начала мая по середину июня и повторно со второй половины июня по сентябрь. Сообщить о месте произрастания борщевика Сосновского можно 24/7 по телефонам: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Однако в случае, если сорняк растет на частной территории — удалить его необходимо уже собственнику участка.

Нужно помнить о безопасности, так как сок борщевика при попадании на кожу вызывает ожоги. Удалить сорняк рекомендуют до цветения — в мае или июне. Лучше выбрать химическую обработку, обратившись в специализированную организацию. Работать самостоятельно необходимо только в защитной одежде — брюки, закрытый верх, резиновые перчатки и сапоги, очки или лицевой щиток, головной убор. Если на улице сильный ветер, жара или дождь — стоит отложить работы на другой день. Рекомендуется сделать фото участка с геометкой «До» и «После» проведения работ, они могут понадобиться при проверке.

Недостаточно срезать растение над землей — так оно восстановится за несколько дней и продолжит рост. Удалить сорняк можно, обработав побеги гербицидами или арборицидами, либо подрезав борщевик под корень на глубину 10-15 см с помощью острой лопаты или штыка. Семена борщевика могут сохранять схожесть до 8 лет, поэтому его остатки необходимо собрать в плотный мешок и затем закрыть его. Для вывоза — обратитесь в администрацию муниципалитета, чтобы узнать ближайший адрес пункта приема растительных отходов. Самостоятельно жечь остатки растения на месте запрещено требованиями пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.