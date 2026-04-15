В Подмосковье ИИ анализирует посещаемость учреждений культуры

В 50 домах культуры региона внедрена система на базе искусственного интеллекта. К проекту подключены 132 камеры «Безопасного региона», которые фиксируют заполняемость залов. Нейросеть анализирует видеопоток и формирует отчеты, позволяя организаторам оперативно оценивать интерес к событиям и корректировать расписание. Уже обработано 15,5 тыс. кадров с более чем 2 тыс. мероприятий.

С апреля 2024 года ИИ применяется также в парках и библиотеках Подмосковья. Нейросеть с точностью 99% анализирует фотографии с мероприятий и подсчитывает количество гостей. Это сокращает трудозатраты на ручную проверку и помогает оптимизировать афишу. Система уже обработала свыше 422 тыс. фотографий с 140 тыс. мероприятий.

В министерстве подчеркнули, что искусственный интеллект освобождает сотрудников от рутинной работы и способствует формированию более насыщенной и актуальной культурной программы. Подробнее о цифровых решениях можно узнать на портале «Цифровой регион». Развитие ИИ соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.