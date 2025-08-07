В Подмосковье идет прием заявок по благоустройству дворовых территорий на 2026 г
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В летний период муниципалитеты Московской области ежегодно приступают к формированию плана работ в рамках программ — «Пешком» и ремонт дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
«Совместно с муниципалитетами мы подготовили предварительные адресные перечни по благоустройству дворов и пешеходных коммуникаций на 2026 год. Сейчас переходим к заключительному этапу — расчету смет, разработке схем территорий и геодезических планов. Это необходимо для определения точной стоимости работ по каждому объекту и формирования итоговых списков адресов на 2026 год. Вместе с тем представители администраций округов сейчас на регулярной основе проводят встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания и согласовать весь перечень работ», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Напомним, в программу благоустройства дворов входят:
- установка малых архитектурных форм;
- обновление бордюрного камня;
- обустройство парковочных пространств;
- обновление дорожного покрытия.
Как внести предложения по благоустройству своего двора?
Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципалитета с адресами локаций, требующих ремонта.
Объекты, которые из-за ограничений лимита финансирования не будут включены в план на 2026 год, войдут в программы в 2027–2028 годах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.
«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.