В Подмосковье идет прием заявок по благоустройству дворовых территорий на 2026 г

В летний период муниципалитеты Московской области ежегодно приступают к формированию плана работ в рамках программ — «Пешком» и ремонт дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Совместно с муниципалитетами мы подготовили предварительные адресные перечни по благоустройству дворов и пешеходных коммуникаций на 2026 год. Сейчас переходим к заключительному этапу — расчету смет, разработке схем территорий и геодезических планов. Это необходимо для определения точной стоимости работ по каждому объекту и формирования итоговых списков адресов на 2026 год. Вместе с тем представители администраций округов сейчас на регулярной основе проводят встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания и согласовать весь перечень работ», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, в программу благоустройства дворов входят:

установка малых архитектурных форм;

обновление бордюрного камня;

обустройство парковочных пространств;

обновление дорожного покрытия.

Как внести предложения по благоустройству своего двора?

Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципалитета с адресами локаций, требующих ремонта.

Объекты, которые из-за ограничений лимита финансирования не будут включены в план на 2026 год, войдут в программы в 2027–2028 годах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.