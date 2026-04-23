В Подмосковье и Новой Москве улучшили связь к дачному сезону

Перед дачным сезоном МТС провела работы по строительству и модернизации оборудования в десятках сел, деревень, дачных и коттеджных поселках Московской области и Новой Москвы. Проведенные за первый квартал 2026 года работы повысили скорость мобильного интернета для жителей и гостей малых поселений в среднем на 20%, сообщает пресс-служба оператора.

В сравнении с аналогичным периодом 2025 года число базовых станций (БС) в местах дачного отдыха выросло в 3,4 раза, а площадок с перераспределенными в пользу LTE частотами, удвоилось. На Подмосковье и Новую Москву пришлось порядка 44% от всех новых и обновленных площадок.

Строительство охватило поселения в 11 городских округах области. 43% работ проведены на северо-востоке, в частности, в Богородском и Пушкинском округах. На восток пришлось 18% БС и больше всего строили в округах Балашиха и Павловский Посад. На северо-запад – 12% БС, лидер – Солнечногорский округ.

Рефарминг и расширение емкости проведены в 25 городских округах и 28 поселениях ТиНАО Москвы. Основными направлениями стал северо-восток: на округа Королев, Мытищи и Пушкино, пришлась почти четверть работ. На север и юго-восток пришлось по 16% работ. Лидеры – г.о. Дмитров, Истра, Раменское и Люберцы.

Технический директор московского региона МТС Владислав Медведев отметил, что компания регулярно расширяет и обновляет сеть, чтобы пользователи в области могли пользоваться такими же услугами и сервисами, как в Москве.