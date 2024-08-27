В Подмосковье хозяев торговых точек оштрафовали за привлечение мигрантов к работе

Сотрудники Минсельхозпрода Московской области совместно с ГУРБ и УМВД продолжают вести еженедельный мониторинг деятельности нестационарных торговых объектов и соблюдения миграционного законодательства во всех округах Подмосковья. На прошлой неделе проверено 54 объекта торговли в Красногорске, Раменском и Ленинском округах, выявлено 22 нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Составлено 26 протоколов по нарушению соблюдения законодательства иностранными гражданами, в том числе: 19 протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ (работа без патента) — штраф до 7 тыс. руб; 5 протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ (несоблюдение условий и порядка пребывания на территории РФ) — штраф до 7 тыс. руб. За незаконное привлечение к трудовой деятельности (ч. 4 ст. 18.15) грозят штрафы для 8 собственников объектов на общую сумму до 8 млн рублей.

Объекты нестационарной торговли должны быть отмечены в Схеме размещения, собственнику необходимо иметь договор, соблюдать требования архитектурного облика и миграционного законодательства.

Подобные проверки будут проходить во всех округах на еженедельной основе. Для повторного пресечения появления нелегальной торговли в прежней локации будут задействованы все механизмы, вплоть до изъятия продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.