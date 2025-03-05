В Подмосковье хотят упорядочить розничную продажу алкоголя в летних кафе

По инициативе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области правительство региона внесло на рассмотрение Мособлдумы законопроект, который упорядочит розничную продажу алкогольной продукции в летних кафе в рамках сезонного обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В настоящее время на территории Подмосковья запрещена реализация алкоголя в сезонных кафе, однако это требование зачастую нарушается — предприниматели воспринимают данные залы продолжением стационарного объекта общепита. Законопроект призван легализовать продажу, однако только в летних кафе, которые соответствуют установленным требованиям.

«В Подмосковье уже введены ограничения на розничную продажу алкоголя в объектах торговли и заведениях общественного питания, входы в которые расположены во внутренних дворах многоквартирных домов, за исключением ресторанов. Помимо этого, установлены единые „зоны запрета“ для городских округов на реализацию спиртных напитков вблизи образовательных учреждений до 100 метров. В случае принятия нового законопроекта, продажа алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, в сезонных залах будет возможна только после получения предпринимателем документа, выданного лицензирующим органом, о соответствии объекта принятым требованиям к размещению и обустройству», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпроде Подмосковья уточнили, что в случае вступления в силу законопроекта, ограничения на реализацию алкогольной продукции в летних кафе затронут объекты, расположенные на прилегающих к многоквартирным домам дворовых территориях. Это позволит пресечь появление шумных компаний и обеспечить тишину и покой граждан, особенно, в вечернее и ночное время. Также ограничения коснутся сезонных кафе, размещенных в «зонах запрета» — то есть в непосредственной близости к образовательным учреждениям, где запрещена реализация алкоголя.

Основным требованием к размещению и обустройству летних кафе в Подмосковье является примыкание сезонных залов обслуживания посетителей к стационарному объекту общественного питания. Кроме этого, летнее кафе должно соответствовать правилам благоустройства территорий муниципалитета в соответствии с Законом Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, данная мера сделает Подмосковье безопаснее.

Закон ранее был принят Мособлдумой. Он вступит в силу с 1 сентября.