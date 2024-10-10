В Подмосковье хотят расширить категории получателей выплат при гибели на СВО

В Мособлдуме в первом чтении приняли законопроект, который расширяет категории получателей выплаты для семей погибших участников СВО, передает корреспондент РИАМО.

«Президент (РФ Владимир Путин — ред.) неоднократно подчеркивал, что забота о семьях погибших является нашим святым долгом. Наши герои, которые самоотверженно встали на защиту Родины, должны быть полностью уверены в том, что их семьи будут окружены всесторонней защитой и поддержкой», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас в Подмосковье предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей. Согласно новому законопроекту, ее смогут получить также опекуны, которые воспитали погибшего участника СВО.

Выплата предоставляется: родителям; вдове (вдовцу); детям до 18 лет; совершеннолетним детям, ставшим инвалидами до 18 лет; детям до 23 лет, если они учатся.

В случае отсутствия таких членов семьи выплата будет предоставлена не обучающимся в образовательных организациях детям старше 18 лет, а также предлагается предоставить такое право опекунам (попечителям), осуществлявшим не менее пяти лет опеку (попечительство) погибшего (умершего) военнослужащего, лица, проходящего службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и имеющего специальное звание полиции, добровольца.

Если же у погибшего нет членов семьи, совершеннолетних детей или опекунов (попечителей), то выплату получат полнородные и неполнородные братья и сестры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе работают по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.