В Подмосковье форум «ПРО.ВОЖАТСТВО» объединил 500 студентов

Региональный образовательный форум студенческих педагогических отрядов «ПРО.ВОЖАТСТВО» прошел 16 мая в Подмосковье и собрал более 500 студентов вузов и колледжей. Участники прошли практико-ориентированную программу подготовки к летнему трудовому сезону, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум объединил студентов высшего и среднего профессионального образования региона. Программа была направлена на развитие психолого-педагогических компетенций, навыков командной работы и организации детского отдыха. Для участников провели лекции и мастер-классы по безопасности детей, возрастной психологии, санитарным требованиям и нормам СанПиН, игротехнике, конфликтологии и внутриотрядной работе.

Особое внимание уделили практике. Студенты моделировали реальные ситуации лагерной жизни, отрабатывали навыки оказания первой помощи, участвовали в командных и интерактивных форматах, развивающих коммуникацию и лидерство. В программу также вошли творческие и спортивные активности, воссоздающие атмосферу лагерной смены.

Сквозной темой форума стал Год единства народов России. Участники обсудили формирование культуры уважения, взаимодействия и сохранение традиционных ценностей в работе с детьми и молодежью.

«Сегодня вожатство — это важная часть системы воспитательной работы и подготовки молодежи к профессиональной деятельности. Форум помогает студентам получить не только теоретические знания, но и практические навыки», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Форум стал итоговым этапом обучения Школы вожатых. Этим летом более трех тысяч участников педагогических отрядов будут трудоустроены в детские лагеря Подмосковья, а также во всероссийские и международные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.