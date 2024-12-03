В Подмосковье «ЕР» дала старт «Декаде добрых дел» ко Дню рождения партии

1 декабря «Единой России» исполнилось 23 года со дня основания. В рамках празднования, в Московской области активисты партии принимают участие в мероприятиях, направленных на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Особое внимание было уделено участникам специальной военной операции и их семьям, ветеранам, многодетным семьям.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что партия традиционно проводит «Декаду добрых дел».

«Это масштабная инициатива, которая объединяет людей и вдохновляет на добрые поступки. Цель — помочь тем, кто нуждается в нашем внимании и заботе», — сказал Игорь Брынцалов.

К акции присоединились все местные отделения «Единой России» в Подмосковье. В рамках «Декады добрых дел» единороссы провели ряд мероприятий.

Так, члены лотошинского отделения «Единой России» собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

«Единая Россия» — партия дела. И сегодня, в день ее рождения, мы подтверждаем эти слова, собрав очередную партию помощи для участников СВО. Пусть бойцы чувствуют нашу поддержку», — сказала депутат совета депутатов городского округа Лотошино, член фракции «Единая Россия» Ольга Цыганок.

В Краснознаменске активисты местного отделения партии помогли Краснознаменскому приюту для животных в утеплении вольеров.

«Каждый год тысячи бездомных животных нуждаются в заботе, любви и, самое главное, в поддержке. Декада добрых дел в честь Дня рождения „Единой России“ дает еще один повод сделать доброе дело и помочь нашим четвероногим друзьям», — отметил Александр Мостковой.

В Пушкинском округе депутат Мособлдумы Сергей Керселян приобрел для клуба «Активное долголетие» в Ивантеевке стол для игры в настольный теннис.

«Обещание нашим долголетам выполнил, и теперь у них есть удобный в использовании, складной стол для настольного тенниса. Сегодня мы наблюдали за азартной и эмоциональной игрой», — прокомментировал Сергей Керселян.

Кроме того, представители «Единой России» проводят встречи с членами первичных отделений, вручают благодарственные письма за вклад в развитие партии и организуют приемы с участием депутатов всех уровней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.