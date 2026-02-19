В Подмосковье экстренные службы усилили работу из-за непогоды

Непогода с обильными осадками и порывистым ветром ожидается в Московской области, экстренные службы региона переведены в усиленный режим работы. Синоптики прогнозируют более 50% месячной нормы осадков и ветер до 12–17 м/с, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

По прогнозам, ухудшение погодных условий может осложнить дорожную обстановку, привести к росту числа ДТП и сбоям в работе общественного транспорта и служб жизнеобеспечения.

Система-112 Московской области рекомендует жителям и гостям региона по возможности отказаться от использования личного транспорта, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам советуют быть особенно внимательными вблизи проезжей части и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Операторы системы-112 работают в усиленном режиме. В случае происшествий или чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112. Соблюдение мер предосторожности в период неблагоприятной погоды помогает снизить риски и сохранить жизнь и здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.