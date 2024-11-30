В Подмосковье «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» вручили награды юным героям

День юного героя Подмосковья отмечается 29 ноября. Дата учреждена в память о подвиге отважных девушек в годы Великой Отечественной войны — Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. В этот день в Московской области наградили юных героев, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в этот день ежегодно чествуют юных героев Подмосковья, которые рискуют порой своей жизнью ради спасения других.

«Героизм — сильнейший порыв души. Особенно восхищает, когда решительно и благородно поступают совсем еще дети. Есть такие юные герои и в наши дни. Им всего семь, десять или чуть больше лет. При этом они уже доказали, что способность совершить подвиг не зависит от возраста. Каждый год в этот день мы отмечаем таких ребят. Зачастую они рискуют своей жизнью, чтобы спасти других из пожаров и других опасных ситуаций», — сказал Брынцалов.

Он также выразил благодарность юным героям Подмосковья за самоотверженность, а их родителям — за то, что привили своим детям правильные ценности.

В этот день в музейном комплексе «ЗОЯ» деревни Петрищево Рузского городского округа состоялось награждение юных героев Московской области. Единороссы и молодогвардейцы наградили молодых людей, которые проявили свое мужество и смелость в трудных и опасных ситуациях. Данное событие напоминает о важности патриотизма и героизма, а также вдохновляет молодое поколение на добрые дела и храбрые поступки.

Традиционно, чествование героев началось с возложения цветов к памятному мемориалу на месте казни Зои Космодемьянской.

Перед торжественной церемонией награждения юные герои приняли участие в работе интерактивных площадок, а также посетить экспозицию с краткой историей о каждом совершенном подвиге.

Председатель Всероссийской Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов сказал, что проявление героизма — это высшее чувство партиотизма и эти истории должна знать вся страна.

«Особая благодарность руководству музейного комплекса „ЗОЯ“. Такие священные места заставляют нас задуматься и осознать себя человеком, живущим в огромной стране, со своими традициями и суверенитетом. „Молодая Гвардия“ чтит героев Великой Отечественной войны, мы ориентируемся на них и берем пример. Героизм — это высшее чувство патриотизма и эти истории должна знать вся страна. Спасибо родителям наших юных героев за то, что воспитали в них мужество, стойкость и патриотизм, которые помогают им становиться настоящими защитниками нашей страны», — прокомментировал Демидов.

Награды в музее Зои Космодемьянской юным героям вручал региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев. Он подчеркнул, что подвиги тех юных героев, которые находились в зале, достойны восхищения.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

«Прежде всего, я считаю, что решение Московской областной Думы о проведении мероприятий в этом замечательном музейном комплексе стало отличной традицией. Сегодня, когда вручались награды и перечислялись смелые поступки, меня поразило, насколько смелыми и благородными являются эти маленькие дети. Их подвиги достойны уважения и восхищения, сравнимого с поступками взрослых. Спасение людей при пожаре, помощь утопающим, предупреждение о надвигающихся катастрофах — все это примеры героизма, проявленного детьми в сложных ситуациях. Я уверен, что такие мероприятия необходимы, и мы обязаны их поддерживать», — сказал Вшивцев.

В церемонии награждения также приняли участие депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, секретарь Рузского отделения «Единой России», глава округа Николай Пархоменко.

Секретарь местного отделения «Единой России», глава Рузы Николай Пархоменко отметил, что именно на этой земле, которая пропитана подвигами предков, произошел перелом Великой Отечественной войны.

«Здесь ковались подвиги. И сейчас славные воины Российской Федерации в этот момент отстаивают суверенитет нашей страны. На мирной земле тоже есть место подвигу. В обычной жизни ничего не тревожит, и мы не готовимся к возможным сложным ситуациям. Просто живем, и вдруг оказываемся в событии, где нужно проявить себя. Ребята, низкий вам поклон за то, что вы продолжаете делать то, что делали наши предки много веков назад, показывая, на что способен достойный русский человек и настоящий воин. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие, за проявленное мужество и за то, что, рискуя своей жизнью, вы спасаете жизни других», — сказал Пархоменко.

Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов городского округа Серпухов Диана Алумянц рассказала отметила, что в этом году особо отмечены молодые люди, которые помогали спасаться людям во время теракта в «Крокус Сити Холл».

«В третий раз подряд мы собираемся здесь, в музее Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского района, чтобы отдать дань уважения юным героям, которые спасли жизни людей, оказавшихся в беде. „Молодая Гвардия“ с 2018 года реализует проект „Форум юных героев“, и мы ежегодно собираем истории этих героических поступков по крупицам. Нам пишут, присылают свои рассказы, и мы работаем с партией „Единая Россия“, чтобы организовать это большое мероприятие. В этом году мы собрали 15 историй совершенно разных детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, которые совершили героические поступки. Мы стараемся поддерживать связь с ними на протяжении всего года, приглашаем их на мероприятия и считаем важным рассказывать их истории широкой аудитории. Мы хотим показать нашим жителям, насколько прекрасна наша молодежь», — прокомментировала Диана Алумянц.

Заслуженные награды в День юного героя Московской области получили 14 детей, среди них:

Артем Кузнецов 16 лет, городской округ Истра, г. Дедовск. В конце 2023 года Артем прогуливаясь возле пруда, увидел, как маленький мальчик провалился под лед и начал тонуть. Артем побежал его спасать, схватил за руки и вытащил из воды на берег.

«Я поступил так, потому что верю, что каждый на моем месте сделал бы то же самое. Помощь другим в беде — это человеческая обязанность.

В нашем городе многие люди совершили добрые поступки как для себя, так и для своих близких. Я уверен, что те, кому они помогли, всегда будут помнить об этом и рассказывать своим близким. Я бы посоветовал ребятам всегда оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, потому что без этого невозможно создать полноценное общество», — рассказал Артем Кузнецов.

Артем Донсков, 14 лет, городской округ Красногорск. Во время теракта в «Крокус Сити Холл» выводил людей из здания.

«Я работал в этот день в гардеробе на минус первом этаже, и когда начался теракт, я помогал людям найти выход из здания. Я бы посоветовал всем, кто чувствует, что может помочь — делать это. Если у вас есть возможность спасти чью-то жизнь, обязательно старайтесь это сделать. Что касается сегодняшнего мероприятия — экскурсии, я очень рад, что меня пригласили сюда. Было интересно познакомиться с ребятами, которые также совершили смелые поступки», — сказал Артем Донсков.

Вместе с благодарственным письмом виновники мероприятия получили рюкзак с памятными подарками: термокружки, настольные игры, книги «Тайная школа юных героев», а также удостоверение и медаль «Юного героя».

В 2022 году региональные отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии» совместно с музеем «ЗОЯ», профильным комитетом Мособлдумы приняли решение о ежегодном проведении мероприятия для юношей и девушек, совершивших героические поступки на территории Московской области. На данный момент в Московской области более 50 героев, получивших медаль «Юного героя».

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