Уникальная возможность официально зарегистрировать свой брак прямо на свежем воздухе доступна в Подмосковье не только жителям региона, но и парам из других городов России. Так, в Подмосковье доступно порядка 80 локаций для выездной регистрации брака. Среди них есть дворцы, усадьбы, парки, галереи, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Одной из пар, зарегистрировавших брак на выездной площадке в Подмосковье, стали Юлия и Александр из Владимирской области. Для своего торжества они выбрали площадку Софрино-парк в Пушкинском округе.

«Мы с мужем сами из Александрова и все ближайшее родственники тоже от туда, а вот друзья и знакомые кто откуда: кто-то с Москвы, кто из Пушкино, кто из Сергиева Посада. Для свадьбы нашей мечты в нашем районе не было подходящего зала, чтобы разместить всех наших гостей. Мы искали хорошую площадку в радиусе часа езды. Когда выбор пал на зал Ярославль в Софрино-Парке, мы уже знали что будет выездная регистрация, тогда наш менеджер задал вопрос «вы планируете официальную или постановочную?». Мы переглянулись и переспросили „а можно официальную делать?“ и не раздумывая выбрали первый вариант. Мы захотели официальную регистрацию брака, чтобы все наши родные и близкие люди смогли присутствовать в самый важный для нас момент в жизни», — рассказали молодожены.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщала, что каждая 5-я пара молодоженов региона регистрирует брак на открытых выездных площадках.

В ведомстве напомнили, что выбрать локацию для заключения регистрации брака можно на wedding.mosreg.ru. Или подать заявление для заключения брака можно через портал государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.