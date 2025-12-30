В Подмосковье дополнительное образование охватило свыше 1,1 млн детей

В 2025 году в Московской области было реализовано более 43 тысяч программ в сфере дополнительного образования, охвативших свыше 1,1 млн детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 700 тысяч школьников региона стали участниками «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр». Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов собрали почти 130 тысяч участников, а команда Подмосковья заняла первое место по баскетболу. Активно развивается сеть школьных спортивных лиг, объединившая более 650 школ из 49 муниципалитетов. На «Балу школьного спорта» были награждены более 300 школьников и педагогов из 27 муниципалитетов.

Творческое направление было представлено масштабными событиями. В областном фестивале «Юные таланты Московии» приняли участие свыше 40 тысяч детей, более 1,2 тысячи из них стали победителями и призерами. Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов собрал 377 коллективов и более 21 тысячи участников. Фестиваль творчества «Радуга талантов» объединил более 3,3 тысячи участников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 3 тысяч детей изучали культурное наследие на фестивале «Наследники традиций».

В Московском областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» участвовали свыше 14 тысяч обучающихся. Областные конкурсы туристско-краеведческой направленности, такие как «Мой музей» и «В объективе — туристы Подмосковья», охватили около 9,6 тысячи детей. Кроме того, в этом году было сформировано 43 маршрута, 13 из которых посвящены Великой Отечественной войне.

Развитию естественно-научной направленности было уделено особое внимание. Более 150 тысяч детей стали участниками конкурсов и проектов, направленных на развитие экологической культуры, таких как «Мы за чистое Подмосковье» и «Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского».

Регион укрепляет лидирующие позиции в развитии школьных лесничеств, которых насчитывается 178, и сети детских ботанических садов в количестве 57.

В области технологического суверенитета более 4,5 тысячи детей приняли участие в конкурсных мероприятиях и проектах по техническому творчеству, включая областную выставку работ, созданных с использованием искусственного интеллекта, «Подмосковный хакатон» и соревнования по робототехнике и авиамоделированию.

Продолжилась активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На сегодняшний день 28 тысяч детей вовлечены в деятельность отрядов «Юные инспекторы движения». Московский областной слет «Безопасное колесо» охватил свыше 25 тысяч участников. Команда из Городского округа Балашиха, представлявшая Подмосковье на всероссийском этапе, завоевала абсолютное чемпионство и первое место, за что ее члены получили сертификаты на путевку в МДЦ «Артек».

В пресс-службе ведомства добавили, что программа военно-патриотического воспитания охватила свыше 150 тысяч детей. Одним из ключевых событий стал межмуниципальный конкурс «Сыны Отечества», в котором соревновались 69 команд из 52 городских округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.