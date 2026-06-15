В Подмосковье должникам по лесным штрафам грозит изъятие земли

Судебные процедуры по взысканию земельных участков начали применять к неплательщикам административных штрафов за нарушения лесного законодательства в Подмосковье. Меру используют при неуплате штрафов в установленный срок, в том числе за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил о применении дополнительной меры воздействия на граждан и юридических лиц, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за нарушения лесного законодательства. Ведомство инициирует судебные процедуры по обращению взыскания на земельные участки, находящиеся в собственности должников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.