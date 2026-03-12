В Подмосковье должник погасил 146 тыс рублей алиментов после дела

Судебные приставы взыскали с жителя Подмосковья более 146 тыс. рублей задолженности по алиментам после возбуждения уголовного дела. Мужчина полностью оплатил долг, и суд прекратил производство, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

По решению суда житель Подмосковья обязан ежемесячно перечислять на содержание несовершеннолетней дочери четверть всех видов доходов. В 2022 году исполнительный документ поступил в Озерское районное отделение судебных приставов. Тогда мужчина был официально трудоустроен, и алименты удерживались из зарплаты, после чего производство завершили.

В 2025 году по заявлению взыскательницы пристав возобновила производство. Сотрудник вынесла постановления об аресте счетов, ограничении права управления транспортом и запрете на выезд за границу. Поскольку должник не работал официально, ему выдали направление в центр занятости.

За неуплату без уважительных причин пристав составила протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мировой судья назначил мужчине 20 часов обязательных работ, которые он отбыл, однако долг не погасил.

После этого дознаватель Озерского РОСП возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Получив уведомление о возможной ответственности, должник полностью оплатил задолженность в размере 146 тыс. рублей. Суд прекратил уголовное дело. Дальнейшая выплата текущих алиментов остается на контроле приставов.

