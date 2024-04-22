В Подмосковье до 30 июня продлили прием заявок на Х конкурс «Юный архивист»

В Подмосковье продлили прием заявок на участие в десятом конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист», заявки теперь будут приниматься до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

Конкурс «Юный архивист» проводится в Подмосковье с 2014 года. Его основная цель — способствовать воспитанию патриотизма, формированию чувства гордости за Родину и любви к своей стране у молодого поколения.

Конкурсные работы принимаются в электронном виде. Чтобы поучаствовать, надо просто направить анкету на электронную почту. Форма заявки и требования к участникам есть на сайте министерства.

Направить свои работы на адрес: gau-unarh@mosreg.ru могут ученики школ, а также студенты колледжей и ВУЗов. Конкурс проходит в несколько этапов: отбор заявок, оценка жюри, подведение итогов.

Информация о ходе и итогах «Юного архивиста» будет размещаться на сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Телефон для справок: 8 (498) 602-18-97, доб. 215.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок, творческое занятие», — заявил Воробьев.