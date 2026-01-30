В Подмосковье Диктант Победы пройдет на новых площадках

В прошлом году почти 70 тысяч жителей Подмосковья проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны на более чем тысяче площадок. В 2026 году число локаций будет расширено — принять участие в акции впервые можно будет также в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в Истре, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

На заседании партийного оргкомитета «Наша Победа» председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что «Единая Россия» проведет Диктант Победы 24 апреля.

Партия стремится постоянно повышать вовлеченность в проект, в том числе работая над текстами самих заданий, делая их еще интереснее и познавательнее, подчеркнул «Над этим, как и прежде, будут работать эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического общества», — сообщил Сергей Нарышкин.

«Диктант Победы» проводится по партпроекту «Историческая память».

Сергей Нарышкин подчеркнул, что его создание (в 2026 году партпроекту исполняется 20 лет — прим. ред.) стало ответом на два назревших в обществе запроса: защитить историческую правду, прежде всего, о событиях Великой Отечественной войны, о решающем вкладе Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и сохранить памятники культурного наследия, расположенные по всей стране, в том числе в малых городах и в сельской местности.

«Считаю, что очень важно, что именно наша партия, как ведущая политическая сила, первой взяла на себя ответственность за решение этих по-настоящему задач государственной важности. Под эгидой региональных и местных отделений „Единой России“ в проект включились люди разных возрастов и профессий, педагоги, поисковики, реставраторы, студенты, школьники. Направлений работы тоже становилось все больше. Добивалась адресной помощи ветеранам, поддержки школьных и университетских музеев, масштабных просветительских акций. Партийный проект „Историческая память“ объединяет всю страну, помогает решать конкретные проблемы и параллельно служит настоящей школой гражданственности для каждого, кто принимает в нем участие», — сказал Сергей Нарышкин.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Московской области, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев отметил, что «Диктант Победы» в Подмосковье в 2026 году пройдет на новых площадках.

«В 2025 году 69 тысяч жителей и гостей Подмосковья прошли тестирование на проверку знаний по истории Великой Отечественной войны на более чем тысяче площадок. Среди них были уникальные локации: музей „Бородино“, аэропорт „Шереметьево“, Перемиловская высота, Государственный военно-технический музей, музей „Зоя“, Военно-исторический комплекс „Партизанская деревня“, Российский университет кооперации, центр „Авангард“ в парке „Патриот“ и Главное управление Росгвардии. В этом году к ним присоединится Ленино-Снегиревский военно-исторический музей в Истре. Это место легендарного боя 1941 года, где 78-я стрелковая дивизия под командованием полковника Белобородова остановила врага и перешла в контрнаступление. Музей, основанный в 1967 году, посвящен 16-й армии Рокоссовского. Участники тестирования получат сертификаты, а федеральные победители — приглашение на Парад Победы в Москве», — сказал Владимир Вшивцев.

Он напомнил, что диктант включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны, в прошлом году с блоком вопросов о специальной военной операции, и открыт для всех — от школьников до ветеранов. Принять участие можно лично на площадке или онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.