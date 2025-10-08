В Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки инвалидов

В 2025 году система признания инвалидности и мер поддержки в целом осталась прежней, но появились несколько важных изменений, в том числе на региональном уровне. В Московской области дополнительно обновили региональный перечень бесплатных лекарств и увеличили финансирование на санаторно-курортное лечение, сообщила РИАМО юрист ООО «Консалт» Зарина Саба.

В 2025 году, во-первых, проиндексированы федеральные выплаты — на уровне инфляции, чтобы сохранить их покупательную способность. Во-вторых, расширены возможности для дистанционного продления инвалидности: теперь в ряде случаев, если заболевание носит хронический характер и уже есть подтвержденные документы, можно продлить группу, не посещая бюро медико-социальной экспертизы. В-третьих, уточнены некоторые медицинские критерии для присвоения групп — это позволило больше учитывать индивидуальные особенности заболеваний и снизить количество отказов, говорит эксперт.

«Кроме того, в Московской области дополнительно обновили региональный перечень бесплатных лекарств и увеличили финансирование на санаторно-курортное лечение. Эти изменения направлены на то, чтобы сделать систему поддержки более гибкой и доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отмечает юрист.

В Московской области федеральные выплаты в 2025 году проиндексированы, напоминает она. Для первой группы полагается около 5 400 рублей ежемесячной денежной выплаты, пенсия — от 18 000 до 24 000 рублей (в зависимости от страховой или социальной категории), а также набор социальных услуг на сумму около 2 100 рублей — лекарства, санаторные путевки, проезд. Для второй группы — около 3 900 рублей ежемесячной выплаты, пенсия — от 12 000 до 16 000 рублей. Для третьей группы — около 2 300 рублей ежемесячной выплаты, пенсия — 7 000–10 000 рублей.

«Кроме того, в Московской области действует региональная поддержка: бесплатный проезд на пригородном транспорте, 50 % компенсации за коммунальные услуги, бесплатные лекарства по рецепту, путевки на санаторное лечение, средства реабилитации — коляски, слуховые аппараты, протезы. Подробный список льгот можно уточнить в управлении социальной защиты по месту жительства», — обращает внимание юрист Саба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.