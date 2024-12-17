В Подмосковье действует учебный центр для бойцов СВО и их родных

В Подольске работает первый в Подмосковье учебный центр для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Благодаря учебному центру героям и членам их семей открываются новые возможности. Например, заняться любимым и очень перспективным делом рядом с домом в родном городе.

В новом центре близкие защитников смогут пройти программу профессиональной переподготовки в области закроечного и швейного дела. Это серьезный шаг в поддержке тех, кто находится рядом с бойцами. Хорошая возможность освоить новые навыки и получить профессию.

Центр предлагает и другие виды поддержки, включая помощь квалифицированного психолога. Посетители смогут встретиться с единомышленниками, поделиться своим опытом и получить моральную поддержку в непростое время. Инициатором создания этого важного пространства стала подольский дизайнер Наталья Советская.

Подольск известен своим неравнодушием и инициативностью жителей. Местное сообщество активно поддерживает идеи, направленные на заботу о бойцах и их семьях. Проект учебного центра обещает не только возможность заняться интересным и полезным делом, но и открывает новые горизонты для личного роста и развития.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры, так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.