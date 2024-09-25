В Подмосковье действует около 6 хозяйств, занимающихся разведением улиток

В сентябре у отечественных производителей улиток появилась собственная ассоциация — Союз улитководов, основателем и директором которого стал фермер из подмосковной Коломны. Объединение будет заниматься развитием данного вида сельскохозяйственной деятельности в стране, оказанием информационной и технологической поддержки профильным представителям бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В регионе действует около 6 хозяйств, занимающихся разведением улиток. Например, основатель Союза улитководов активно развивает отрасль и реализует проект «Экодеревушка» в селе Парфентьево Коломны, который входит в реестр объектов сельского туризма.

На ферме у него можно узнать об особенностях содержания улиток, выращивания и переработки. Также посетить ресторан, в меню которого представлены блюда из улиток, или крокодиловую ферму.

С 2020 года разведение улиток включено в перечень видов сельскохозяйственной деятельности. В основном, в стране выращивают 2 вида улиток — Müller и Maxima.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.