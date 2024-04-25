В Подмосковье дан старт свадебному сезону

«Сегодня мы дали старт новому свадебному сезону. Ежегодно в Подмосковье заключают брак более 55 тысяч семей. Наши пары во всем выбирают удобство, начиная от подачи электронного заявления до выбора самой площадки. Для регистрации брака молодожены все чаще выбирают не только торжественные залы, но и локации на свежем воздухе: в парках, усадьбах и парк-отелях», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве рассказали, что свадебный форум собрал более 70 свадебных агентств Москвы и Подмосковья. Гости смогли познакомиться с необычным опытом зарубежных стран — ОАЭ, Китая и Абхазии.

Московская область представила самые лучшие локации региона для регистрации браков, а также примеры того, как можно красочно пожениться в городском парке. Самые популярные места для свадьбы, которые выбирают подмосковные пары: музей-заповедник Архангельское, городской парк в Пушкине, Сестрорецкий парк в Клину, усадьба Гребнево, усадьба Кривякино.

На форуме представили новый портал «Свадьба в Подмосковье» и уникальное предложение для молодоженов региона.

«Мы выводим свадебные торжества на новый уровень комфорта — представляем портал «Свадьба в Подмосковье», где вы сможете найти все для предстоящего бракосочетания — от выбора округа до мелочей декора. Помимо этого, теперь будущие супруги смогут выбрать свою локацию для заключения брака», — сказала Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.