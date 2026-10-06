В Подмосковье число обращений по лесным вопросам снизилось на 17%

Единый центр управления регионом Московской области подвел итоги работы по лесному направлению за девять месяцев 2026 года. За этот период поступило 4 882 обращения — на 17% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

За девять месяцев 2026 года Единый центр управления регионом Московской области получил 4 882 обращения по лесным вопросам. Их число снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тройку наиболее частых тем вошли свалки мусора в лесу, неудовлетворительное состояние лесных участков и незаконная рубка насаждений. Проблема свалок остается наиболее острой. Обращения о состоянии участков касаются санитарного состояния леса и ухода за насаждениями.

Через «Добродел» поступило 2 050 обращений (41,99%), через портал правительства Московской области — 1 418 (29,05%), через портал обратной связи и «Госуслуги» — 689 (14,11%). Еще 346 обращений (7,09%) поступили через межведомственную систему электронного документооборота, 344 (7,05%) — через соцсети, 34 (0,70%) — через почту губернатора.

Система обратной связи продолжает работать, чтобы каждый сигнал о проблемах в лесу получил ответ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.