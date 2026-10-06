В Солнечногорске выводят на рынок стеклянный стол для настольного тенниса

Компания «ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО» из индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске выводит на рынок стеклянный стол для настольного тенниса Monza. Новинка получила награду Tokyo Design Awards 2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Генеральный директор компании «ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО» Владимир Кечин рассказал о новом продукте заместителю председателя правительства — министру инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерине Зиновьевой во время ее визита в индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорском городском округе.

Стеклянный стол Monza — флагман линейки KENGURU Design — получил награду Silver Winner 2026 премии Tokyo Design Awards в категории «Дизайн продукта | Спортивное оборудование». Жюри отметило сочетание оригинальной концепции, выразительной формы и функциональности.

Компания выпускает спортивное оборудование и решения для городской инфраструктуры. Ее продукция известна более чем в 50 регионах России, странах СНГ, Таиланде и ОАЭ, отметила Зиновьева.

«Теперь о продукции компании прекрасно знают и в Японии», — отметила Екатерина Зиновьева.

Директор по развитию компании Ксения Попова подчеркнула, что Monza сочетает функции спортивного инвентаря и объекта дизайна.

«Для нас Monza — не просто спортивный инвентарь, а полноценный объект дизайна, который объединяет функциональность, архитектурную выразительность и современную эстетику», — прокомментировала Ксения Попова.

В 2025 году компания расширила производство в «Есипово», построив второй производственный комплекс площадью около 3 тыс. кв. м. Инвестиции составили 250 млн рублей. Проект позволил кратно увеличить выпуск продукции и вывести на рынок новые разработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.