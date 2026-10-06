Привезли в коматозе: Джиган кутит и пропускает терапию в израильском рехабе

Российский рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштеин), проходящий курс реабилитации в израильской специализированной клинике, якобы регулярно выезжает за ее пределы, отдыхает и игнорирует групповые психологические сессии. Музыканта привозили в ребцентр после 00:00 в, предположительно, «невменяемом» состоянии, сообщает Mash .

Характерный инцидент произошел 1 октября, накануне подготовки к шаббату. Около 15:00 музыкант в сопровождении работника реабилитационного центра выехал за периметр на автомобиле Jaecoo незадолго до начала планового тренинга с психологом.

Спустя четыре часа артист пересел в автомобиль Toyota к знакомому и якобы отправился на отдых. Он пропустил вечернее занятие, назначенное на 20:30.

К установленному времени отбоя музыкант так и не объявился. Около 23:00 на его поиски отправилась сотрудница учреждения. Спустя полтора часа рэпера доставили обратно в клинику, якобы он был в «коматозе». Мужчина спал на откинутом сиденье автомобиля, не мог самостоятельно открыть дверь машины и вспомнить код доступа для входа на закрытую территорию. В общей сложности артист отсутствовал в лечебнице свыше 10 часов.

По информации источника, подобная практика якобы носит систематический характер для всего учреждения, где в настоящее время находятся 18 постояльцев. Сам Джиган числится пациентом уже третий месяц.

Персонал заведения, расположенного на охраняемой территории в частном секторе, предположительно, закрывает глаза на строгие запреты. Работники содействуют подопечным в приобретении спиртного и сигарет в близлежащих торговых точках, а также способствуют самовольным выездам за пределы центра.

Жители соседних домов жалуются на якобы постоянный запах запрещенных веществ от ограждения и неадекватное поведение пациентов. При этом администрация клиники отказывается от комментариев и вызывает полицию при попытках прояснить ситуацию.

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